Wochenende in Bonn : Streetfood-Festival lockte viele Besucher in die Bonner Altstadt

Bonn An diesem Wochenende findet das Streetfood-Festival in der Bonner Altstadt statt. Bereits am Samstag gab es viele Besucher. Am Sonntag haben die Stände nochmal von 12 bis 20 Uhr geöffnet.



Ob süß oder salzig – Beim Streetfood-Festival in der Bonner Altstadt gibt es am Wochenende eine bunte Mischung aus Essens- und Getränkeständen. Bereits am Samstagmittag lockte die Veranstaltung viele Besucher auf das Gelände in der Heerstraße 137. Unter ihnen waren Sarah (31) und Alex (29). Das Pärchen hatte sich vom Stand „Mama kocht für dich“ einen Indonesische Klassiker geholt: Gegrilltes Hähnchen-Satè mit Erdnusssoße und Duftreis lagen in einer Schale auf dem Tisch. „Bei solchen Märkten finde ich besonders, dass man hier Sachen ausprobieren kann, die man vielleicht sonst im Alltag nicht so isst und man sich einfach mal durchprobieren kann“, meinte Sarah. Dass die Ständeanzahl mit zehn Foodtrucks, fünf Getränke Ständen sowie zwei „Dessertwagen“ eher begrenzt sei, empfand Alex als angenehm. „Denn bei einer zu großen Auswahl ist das dann immer schwierig sich zu entscheiden“, so der Bonner. Mit einem Wochenmarkt sei das Angebot aber nicht vergleichbar, fügte Sarah hinzu. „Das ergänzt sich hier und man entdeckt viel Neues.“

Eine Neuheit scheint wohl für viele Besucher die frittierten Burger vom Stand „Tigers' Frygers“ gewesen zu sein. „Hierbei handelt es sich um eine frittierte Teigtasche, die einen klassischen Burger zum Inhalt hat“, erklärte Mitarbeiter Achim Dornsiepen. (37) „Burger und Frittiertes – das sind zwei Dinge, die jeder mag und wir dachten uns, warum nicht beides miteinander kombinieren. Wir packen den Inhalt in einen Teigmantel und nur der Mantel wird dann frittiert.“ Gängige Brötchenhälften blieben hingegen weg.

Wer es eher süß mag, kam beim Stand „Chocolate Monkeyz“ auf seine Kosten. Betreiber George Balikcioglu (32) befüllte Furchtspieße mit Zartbitter-, Vollmilch-, und weißer Schokolade aus Belgien. Obendrauf gab es eine Auswahl aus Smarties, Oreostücken oder Kokosraspeln. Zudem bot Balikcioglu saftige Brownies an, die mit unterschiedlichen Soßen ausprobiert werden konnten. Etwa den „Waffle Bites Browie“ mit einer hausgemachten Bueno-Creme, kleinen Waffelstückchen, gehackten Mandelstückchens sowie Karamell-Röllchen und weißen Schokoladenraspeln. Besucher Alex Nöhles entschied sich für die „Coconut Bomb“. Ein Brownie mit Raffaello-Creme, gehackten Mandelstückchen und Kokosnussflocken. „Weil meine Frau die Raffaello-Kügelchen so gerne mag“, erzählte der Bonner, der das erste Mal mit seiner Familie auf dem Festival war. „Die Vielfalt an Speisen und Getränken hat uns hierhin gelockt“, so Nöhles.

Das Flair "etwas anderes" mal erleben zu wollen, mache das Streetfood-Festival besonders, sagte Organisator Ramon Wiener gegenüber dem GA. Ob Mexikanisch, Griechisch, Ungarisch oder Venezolanisch: Insgesamt sollen 75 verschiedene Gerichte ausprobiert werden können. „Unsere ersten Festivals standen immer unter dem Motto schlemmen, staunen und entdecken und ich denke das trifft es genau auf den Punkt, auf dem Street Food Festival kann man mit Freunden und der Familie auch mal gemeinsam etwas neues ausprobieren“, erläuterte Wiener, Geschäftsführer der Event UG. Demnach lege man viel Wert auf eine „frische und traditionelle“ Zubereitung der Speisen.

