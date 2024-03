Erneuter Warnstreik ÖPNV in Bonn wird ab Dienstag zwei Tage bestreikt

Die Stadtwerke Bonn teilten mit, dass Busse und Bahnen von Betriebsbeginn am Dienstag um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Betriebshöfe und Depots nicht verlassen werden. Ein Teil der Busse fährt jedoch, da diese unter anderen von Subunternehmen aufrechterhalten werden. Die Fahrpläne sind auf der Homepage der SWB zu finden. Die SWB teilten zudem mit, dass die Servicecenter am Dienstag und am Mittwoch voraussichtlich geschlossen bleiben. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) und der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), die beide Linien im Rhein-Sieg-Kreis bedienen, sind vom Streik nicht betroffen.