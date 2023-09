Mordkommission ermittelt Lebensgefährliche Verletzungen nach Streit am Bonner Busbahnhof

Der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 2.30 Uhr in einen Streit mit mehreren Personen verwickelt. Nachdem Unbeteiligte den 47-Jährigen am Bussteig liegend entdeckt und den Notruf gewählt hatten, versorgten ihn Rettungskräfte und brachten ihn ins Krankenhaus. Erst dort stellten die Ärzte die Stichwunde am Oberkörper fest. Womit der Mann verletzt wurde und wie viele Personen genau am Streit beteiligt waren, ist derzeit noch unklar, wie Polizeisprecher Michael Beyer erklärt. Auch die Tathintergründe sind Teil der Ermittlungen, die in Abstimmung mit der Oberstaatsanwaltschaft eine Mordkommission übernommen hat.