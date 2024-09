Debatte um Personal im Stadthaus Warum der Bonner Rat dem Steueramt nur drei statt sechs neuer Stellen genehmigt

Wenn es um zusätzliche Stellen im Stadthaus geht, ist angesichts der explodierenden Personalkosten in der Verwaltung eine kritische Debatte in der Politik programmiert, wie Linken-Ratsfraktionschef Michael Faber in der Ratssitzung am Donnerstag deutlich machte. Es ging um von der Verwaltung beantragte sechs zusätzliche Planstellen im Kassen- und Steueramt. Diese seien zum Teil zur Umsetzung der Grundsteuerreform nötig, begründet die Verwaltung die aus ihrer Sicht erforderlichen neuen Stellen. Unterm Strich würden diese Stellen den Haushalt 2025 mit mehr als 350.000 Euro belasten – Tendenz steigend.