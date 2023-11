Prozess gegen Phoenix Reisen Bonn Streit um Nutzung von Kreuzfahrtschiff als Flüchtlingsunterkunft

Die Klägerin stammt aus dem Kreis Detmold, ihr Anwalt war per Video zugeschaltet. Die Frau fordert 659 Euro Schadensersatz, was in etwa die Hälfte des Reisepreises für eine einwöchige Flusskreuzfahrt von Bonn nach Antwerpen ausmacht. Im zweiten Fall, den eine Kollegin von Richter Kraus verhandelt, fordere ein Notar aus Bremen rund 6000 Euro Schadensersatz und damit den doppelten Reisepreis für eine längere Kreuzfahrt, so Anwalt Pröhl. „Die Richterin hat ihm aber in der ersten mündlichen Verhandlung bedeutet, dass er diese Summe nicht bekommen werde.“