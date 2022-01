Kritik an Neubesetzung der Leitung : Der Streit ums Bonner Stadtarchiv geht weiter

Stadtarchivar Norbert Schloßmacher soll Anfang März ausscheiden, seine Stelle soll nachbesetzt werden.Das Bild stammt aus unserem Archiv und wurde nach einem Wasserschaden 2016 aufgenommen. Foto: MLH

Bonn Das Gerangel um die Leitung des Stadtarchivs dauert an: Ein offener Brief an die Kulturdezernentin verlangt eine öffentliche Ausschreibung. Ziel müsse sein, den besten Archivar oder die beste Archivarin zu finden.