Polizei ermittelt : Radfahrer mit Hund gerät in der Rheinaue mit Frau in Streit

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Radfahrer, der in der Bonner Rheinaue bedroht worden sein soll. (Symbolbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei Bonn sucht einen Radfahrer, der in der Rheinaue von einer Frau mit einem Messer bedroht worden sein soll. Anlass für die Auseinandersetzung war wohl der Hund des Mannes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht einen unbekannten Radfahrer, der Angaben zu einer Auseinandersetzung in der Rheinaue am vergangenen Freitag machen kann. Laut Polizei war der Radfahrer am 29. Juli gegen 18 Uhr mit der Frau in Streit geraten. Anlass soll der freilaufende Hund des Mannes gewesen sein, der den am Ententeich lebenden Nutrias sowie der Frau zu nahe gekommen sein soll.

Bei der Auseinandersetzung, die nach Zeugenangaben auf Englisch geführt wurde, soll die Frau auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Als die hinzugerufene Polizei in der Rheinaue eintraf, war der Radfahrer samt Hund bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten trafen lediglich die Frau an, bei der ein Messer sichergestellt wurde.

Wegen des Verdachts der Bedrohung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere der beteiligte Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an KK36.Bonn@polizei.nrw.de mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)