Zwischen Mehlem und Bonner Hauptbahnhof : Streit zwischen zwei Männern im Zug endet mit Messerangriff

Auf einer Zugfahrt von Bonn-Mehlem zum Bonner Hauptbahnhof hat ein Streit zwischen zwei Männern mit einem Messerangriff geendet. Einer der beiden Kontrahenten, ein 52 Jahre alter Mann, kam mit einer Stichwunde in ein Krankenhaus. Er war laut Angaben der Bundespolizei am Dienstagabend mit einem 33-Jährigen in einem Zug der RB 30 aneinandergeraten.