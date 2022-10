10.000 Haushalte betroffen : Stromausfall in Bonner Zentrum und Weststadt

Ein Defekt in einer Trafo-Station in Bonn-Castell verursachte am Mittwochmorgen einen größeren Stromausfall im Bonner Zentrum. Foto: dpa/Roland Schlager

Bonn Ein Defekt in einer Trafo-Station hat am Mittwochmorgen zu einem größeren Stromausfall im Bonner Stromnetz geführt. Betroffen waren rund 10.000 Haushalte im Bonner Zentrum und Teilen der Weststadt.

Am frühen Mittwochmorgen ist im Bonner Zentrum und in Teilen der Weststadt der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten, kam es gegen 4.50 Uhr zu einer Mittelspannungsstörung im Bonner Stromnetz, von der circa 10.000 Haushalte betroffen waren. Ursache dafür war laut Angaben der SWB ein Kurzschluss in einer Trafo-Station an der Römerstraße in Bonn-Castell.