Stormausfall in Bonn : Störung behoben - Haushalte in Endenich wieder mit Strom versorgt

Update Bonn Eine Störung im Mittelspannungsnetz hat am Freitagvormittag für gut eineinhalb Stunden für einen Stromausfall in Bonn-Endenich gesorgt. Inzwischen konnte die Störung behoben werden.

Haushalte in Endenich im Bereich Am Propsthof/Auf dem Hügel waren heute, 15. Juli, von ca. 9.30 Uhr bis etwa 11.10 Uhr ohne Strom. Eine Störung im Mittelspannungsnetz hatte die Versorgung von Haushalten in dem Bereich verhindert, hieß es in einer Mitteilung von BonnNetz am Vormittag. Mitarbeiter der BonnNetz konnten die Schadensstelle in einem Kabel ausfindig machen und dafür sorgen, dass Haushalte und Gewerbebetriebe wieder mit Strom versorgt werden. Betroffen waren nach Angaben von BonnNetz zwei Netze und sieben Abnehmerstationen. Durch Schutzmechanismen seien größere Schäden nach dem Kurzschluss verhindert worden. Die betroffenen Stationen seien abgeschaltet worden.