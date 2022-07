Störung im Mittelspannungsnetz : Stromausfall in Endenich - Haushalte in mehreren Straßen betroffen

Stromausfall in Endenich - Haushalte in mehreren Straßen betroffen

Bonn-Netz meldet einen Stromausfall im Bereich am Probsthof/Auf dem Hügel. Foto: dpa

Bonn Eine Störung im Mittelspannungsnetz sorgt seit 9.30 Uhr für einen Stromausfall in Bonn-Endenich. Techniker suchen die Schadenstelle.

Haushalte in Endenich im Bereich Am Propsthof/Auf dem Hügel sind heute, 15. Juli, seit ca. 9.30 Uhr ohne Strom. Das meldete BonnNetz am Vormittag.