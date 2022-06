Mehrere Stadtteile betroffen : Stromausfall in großen Teilen von Bonn

Symbolbild. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Update Bonn In Bonn ist in weiten Teilen der Stadt am Mittwoch der Strom ausgefallen. Gegen 11 Uhr kam es zum plötzlichen Ausfall. Nach rund 20 Minuten wurden die Häuser wieder mit Strom versorgt.

Ein Stromausfall hat am Mittwochvormittag große Teile von Bonn lahmgelegt. Gegen 11 Uhr kam es zum plötzlichen Ausfall in gleich mehreren großen Stadtteilen. Nach Angaben von Veronika John von den Stadtwerken Bonn brach die Versorgung in Endenich und weiten Teilen der Weststadt ab.

„Es ist ein Trafo in der Umspannanlage in Endenich ausgefallen“, sagte John. „Die Ursache ist unbekannt, die Fehlersuche läuft.“

Die Kollegen stellten dann alles auf andere Anlagenteile um. Nach rund 20 Minuten „waren alles Haushalte wieder versorgt“, so die Sprecherin. Die Fehleranalyse könne nun länger dauern. Der defekte Trafo bleibt solange ausgeschaltet.