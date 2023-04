Gütetermin am Freitag Studenten protestieren wegen Ulrike Guérot vor Bonner Arbeitsgericht

An diesem Freitag findet am Arbeitsgericht der Gütetermin zwischen Guérot und der Universität Bonn statt, nachdem ihr zum 31. März gekündigt wurde. Bei dem Termin ist es den beiden Parteien möglich, sich auf einen Vergleich zu einigen, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Sollte das nicht der Fall sein, wird in einigen Wochen ein Verhandlungstermin angesetzt, bei dem das Arbeitsgericht entscheidet. Laut dem Sprecher handelt es sich aus gerichtlicher Sicht um ein schwebendes Verfahren. Erst an dessen Ende werde feststehen, ob das Arbeitsverhältnis beendet sei oder nicht.