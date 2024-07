Demonstranten in Bonn Students for Palestine halten Mahnwache vor dem Rektorat der Uni ab

Die beiden Gruppen Scientists for Palestine und Students for Palestine (Wissenschaftler und Studenten für Palästina) halten aktuell eine Mahnwache vor dem Rektoratsgebäude der Universität Bonn in der Dechenstraße ab. Weniger als zehn Personen hatten sich dort am Dienstagmorgen hinter Metallabsperrungen auf dem Bürgersteig versammelt und Protestbanner aufgehangen sowie Flyer an Passanten verteilt. Laut einer Demonstrantin sowie Ankündigungen in den sozialen Medien möchten die Protestler durch ihre Aktion die Unileitung um Rektor Michael Hoch zu Gesprächen bewegen.