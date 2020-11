Kostenpflichtiger Inhalt: Mensabetrieb in Corona-Zeiten : Studierende essen in einem Zelt am Hofgarten

Mit der Schöpfkelle hebt Ilse Wagener eine Portion Nudeln für die Gäste in der neuen Zelt-Mensa auf die Teller. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die neue Mensa an der Universität Bonn ist seit Montag in Betrieb. Bis zu 160 Gäste pro Stunde können dort ihre Menüs auswählen - allerdings nicht im Gebäude an der Nassestraße , sondern in einem Zelt am Hofgarten.