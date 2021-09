Mietkonditionen beim Studierendenwerk : Bonner Studenten dürfen Mietverträge nicht vorzeitig kündigen

Das Studierendenwerk lässt weiterhin keine reguläre Kündigung von Mietverträgen zu. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Studierendenwerk Bonn lässt weiterhin keine reguläre Kündigung von Mietverträgen zu. Nach Albträumen und Waschzwang in ihrer WG half einer Studentin nur ein Attest zum Auszug. Die Mietdauer von drei Jahren, so das Studierendenwerk, schütze am Ende die Mieter.