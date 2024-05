Schwierige Suche nach Wohnhaus Familie ärgert sich über Makler und Eigentümer in Bonn

Um die Wohnfläche seiner vierköpfigen Familie zu vergrößern und ein nachhaltiges Vermögen für sich und seine Kinder zu schaffen, war Moritz Schank knapp drei Jahre lang auf der Suche nach einem Haus in Bonn und musste so einiges mitmachen. Gierige Eigentümer, fehlende Schadensangaben, verschwiegener Asbest oder sogar ganze Gebäudeteile, die eigentlich nicht genehmigt waren: Was der Bonner Familienvater in dieser Zeit bei der Immobiliensuche erlebt hat, ärgert ihn maßlos. Für seine Ehe und auch die Kinder wurde die Suche in dieser Zeit zur Belastung.