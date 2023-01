Festnahme in der Südstadt : 37-Jähriger beschädigt vier Autos an Schumannstraße

37-Jähriger beschädigt vier Autos an Schumannstraße

Festnahme in der Südstadt

Die Polizei nahm den Mann wenig später in der Nähe des Tatorst fest. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bonn Ein 37-jähriger Mann hat in der Bonner Südstadt an insgesamt vier Autos die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei konnte ihn kurz darauf festnehmen.

Ein 37 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Freitag mutmaßlich vier Autos in der Bonner Südstadt beschädigt. Man habe ihn um 2.30 Uhr auf der Schumannstraße dabei beobachtet, wie er eine Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und ins Wageninnere gegriffen habe, berichtete die Bonner Polizei. Dann sei er vom Tatort geflüchtet.

Da sich im Bereich der Schumannstraße noch drei weitere Autos mit eingeschlagenen Scheiben befanden, gehe man davon aus, dass der 37-Jährige diese ebenfalls zerstört habe, sagte Simon Rott, Sprecher der Polizei Bonn, am Freitag gegenüber des GA. Eine nennenswerte Beute habe der Mann demnach jedoch nicht gemacht.

Nachdem sie von Zeuginnen und Zeugen alarmiert worden sei, habe die Polizei den Mann wenig später in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen können, so die Polizei. Der 37-Jährige, der nach jetzigem Ermittlungsstand offenbar ohne festen Wohnsitz ist, habe sich hierbei zur Wehr gesetzt und einen Beamten leicht verletzt. Außerdem fand die Polizei laut Rott bei dem augenscheinlich berauschten Mann eine kleine Menge Drogen. Um was für Drogen es sich handelte, war unbekannt. Der Polizei zufolge ermittele das KK15 nun gegen ihn.