Vier Personen gerettet : Feuerwehr löscht Brand in der Bonner Südstadt

In der Bonner Südstadt hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagmorgen in die Bonner Südstadt alarmiert worden. Dort hat es im Erdgeschoss eines Altbaus gebrannt. Die Wehrleute retteten vier Menschen aus dem Gebäude.

In einem Altbau in der Bonner Südstadt hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr rettete vier Personen aus dem Gebäude, die alle unverletzt blieben. Die Einsatzkräfte waren gegen 3.45 Uhr zu dem Brand an der Weberstraße alarmiert worden. Nach Angaben von Einsatzleiter Eric Lambertz schlugen bei Eintreffen der Wehrleute Flammen aus einem Zimmer im Erdgeschoss.