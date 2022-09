Fall in der Bonner Südstadt : Frau attackiert 63-Jährigen und raubt ihm die Uhr

In der Bonner Südstadt ist ein Mann beraubt worden. (Archivfoto) Foto: Stefan János Wágner

Bonn Eine Frau hat am Mittwoch in der Bonner Südstadt einen 63-Jährigen in ein Gespräch verwickelt, ihn anschließend attackiert und beraubt. Die Polizei fahndet nach der Täterin und bittet um Hinweise.



In der Bonner Südstadt ist am Mittwochmittag ein 63-Jähriger von einer Frau attackiert und beraubt worden. Die Täterin raubte dem Mann eine hochwertige Uhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war der Mann gegen 13 Uhr zu Fuß im Bereich Goebenstraße/Weberstraße unterwegs, als er von einer ihm unbekannten Frau angesprochen und auf Englisch in ein Gespräch verwickelt wurde.

Im weiteren Verlauf attackierte die Frau den Mann und drehte ihm seinen Arm auf den Rücken. Dabei stahl sie seine hochwertige Armbanduhr und floh mit der Beute.

Die Polizei leitete sofort die Fahnung ein, doch die Frau war bereits entkommen. Die Frau soll circa 1,65 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Sie trug dunkle Kleidung und soll ungefähr 35 Jahre alt sein. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu der Täterin machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0228-150 zu melden.

(ga)