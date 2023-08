Supermarkt in der Bonner Südstadt 40-Jähriger schlägt Ladendetektiv mit Glasflasche gegen den Kopf

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Montag in der Bonner Südstadt einem Ladendetektiv eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Dabei sei der 57-Jährige leicht verletzt worden, teilte die Bonner Polizei am Dienstagmorgen mit. Der 40-Jährige habe den Supermarkt an der Weberstraße gegen 17.30 Uhr mit einem Energydrink sowie zwei Flaschen Cola verlassen, ohne diese zuvor bezahlt zu haben. Als der Ladendetektiv ihn daraufhin ansprach, schlug der Mann ihm nach Angaben der Polizei mit der Flasche gegen den Kopf.