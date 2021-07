Vorfall nach Raubüberfall in Bonn : 21-Jähriger bei Flucht vor der Polizei schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in der Bonner Südstadt schwer verletzt worden. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Nach einem Polizeieinsatz in der Bonner Innenstadt musste ein 21-Jähriger am Samstag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei seiner Flucht stürzte der junge Mann zusammen mit einem Polizisten in einen Müllcontainer. Jetzt ermittelt die Kölner Polizei.



Ein 21-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei der Polizeifahndung nach einem Raubdelikt schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus und musste dort wegen innerer Kopfverletzungen intensivmedizinisch behandelt werden. Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob der junge Mann sich seine Verletzungen bei dem Polizeieinsatz zugezogen hat.

Vorausgegangen war diesem ein Raubdelikt: Nach Angaben der Beamten soll in der Nacht auf Samstag gegen 4.00 Uhr ein Verdächtiger das Mobiltelefon eines 29-Jährigen am Brunnen des Kaiserplatzes gestohlen haben. Das Handy hatte dort auf einer Musikbox gelegen. Der Tatverdächtige war in einer Gruppe von vier bis fünf Menschen unterwegs, die aus Richtung des Hofgartens kam.

Als der 29-Jährige den Diebstahl seines Mobiltelefons bemerkte, nahm er gemeinsam mit einer weiteren Person die Verfolgung der Gruppe auf. Infolgedessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei konnten die Verdächtigen letztlich flüchten, zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren konnten im Rahmen einer Polizeifahndung aber in Tatortnähe gestellt werden. „Das entwendete Mobiltelefon wurde aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

21-Jähriger floh vor der Polizei und stürzte

Im Rahmen dieser Polizeifahndung kam es auch zu einem Zwischenfall, der möglicherweise ursächlich war für die schweren Kopfverletzungen des 21-Jährigen. Dieser war Teil einer vierköpfigen Gruppe, die kurz nach der Tat von Beamten in der Riesstraße kontrolliert werden sollte. Der 21-Jährige ergriff sofort die Flucht und kletterte über ein Tor in den Innenhof eines Reihenhauses. Dort soll er nach Polizeiangaben versucht haben, über Müllcontainer auf ein Dach zu gelangen. Ein Polizeibeamter setzte Pfefferspray gegen den 21-Jährigen ein und stieg ebenfalls auf einen der Container.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen der 21-Jährige und der Polizeibeamte dann in einen offenstehenden Müllcontainer gefallen sein. Daraufhin wurde der Mann zur Polizeiwache in der Bonner Innenstadt gebracht. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel fest.

Während seinem Aufenthalt auf der Polizeiwache verschlechterte sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes jedoch erheblich, sodass die Beamten einen Notarzt sowie einen Rettungswagen anforderten. Dieser brachte den 21-Jährigen zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik. Dort wurden am Samstag innere Kopfverletzungen festgestellt. „Unklar ist bislang, ob diese im Zusammenhang mit dem geschilderten Sturzgeschehen stehen“, heißt es in der Polizeimitteilung. „Aus Neutralitätsgründen hat eine Ermittlungskommission der Polizei Köln die weiteren Ermittlungen übernommen.“

(ga)