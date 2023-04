Nur noch zwei Container im Viertel In der Bonner Südstadt stapelt sich das Altglas

Die Altglascontainer an der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt sind seit Kurzem weg, einige Anwohner stellen dort trotzdem ihre Flaschen ab. Andere bringen ihren Müll offenbar zum nächstgelegenen Container auf der Argelanderstraße. Der ist deshalb überfüllt, wie eine Anwohnerin dem GA auf Instagram schrieb: „An diesen komplett überladenen Glascontainer schließt sich unmittelbar ein Kinderspielplatz an. Verletzungsgefahr durch Scherben ist vorprogrammiert.“ Alternativen gibt es in der Gegend kaum: Laut einem Stadtplan auf der Seite von Bonnorange gibt es jetzt nur noch zwei Glascontainer in der Südstadt, in der Argelander Straße und an der Reuterbrücke.