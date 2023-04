Pläne der Bonner Stadtverwaltung So denken Anwohner der Südstadt über den Parkplatz-Wegfall

Auf der Kurfürstenstraße im Herzen der Südstadt hat Nikolas Mäueler gerade Erde aus dem Kofferraum seines Wagens ins Haus geschafft. In Richtung Reuterstraße parkt zu beiden Seiten ein Auto nach dem anderen. In Richtung Argelanderstraße ist es nicht anders. Von 105 Parkplätzen – darunter viele Anwohnerparkplätze – will die Stadt in diesem Abschnitt 76 öffentliche Stellplätze streichen, um die notwendige Breite für eine Fahrradstraße zu bekommen. Mäueler könnte sich ärgern über dieses Vorhaben, aber er tut es nicht. „Ich finde das positiv und richtig. Ich finde, dass wir in einer solchen zentralen Lage nicht den Anspruch haben dürfen, einen Parkplatz vor dem Haus bekommen zu dürfen.“