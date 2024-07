SVG-Tankstelle in Bonn Autowaschanlage am Verteilerkreis wird abgerissen

Ein Bagger räumt Geröll auf dem Grundstück der SVG Tankstelle in Bonn weg. Stahlträger, Wellblech und die Reste einer Dachkonstruktion stapeln sich zu einem Haufen. Seit Montag wird die Autowaschanlage am Verteilerkreisel abgerissen. Nur noch Hinweisschilder mit Preislisten verweisen an der Zufahrt darauf, dass dort eine Waschstraße stand. Wie ein Mitarbeiter erklärt, geschehe der Abriss aus finanziellen Gründen. Nach 40 Jahren Betriebszeit müsse die SVG-Nordrhein das Gebäude nun aufwendig renovieren. Seitdem aber mit Mr. Wash eine größere Waschstraße in der Nachbarschaft sei, würde sich die Renovierung nicht mehr lohnen. „Wir haben viele Stammkunden, aber die Investition wäre zu teuer gewesen“, so der Mitarbeiter.