Stadtwerke informieren Weiterhin kein Busverkehr in Bonn wegen Schneefalls

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke aufgrund der extremen Wetterlage am späten Mittwochnachmittag wie zuvor die RVK den Busverkehr komplett eingestellt. Die Bezirksregierung Köln hat für weite Teile ihres Zuständigkeitsbereichs entschieden, den Präsenzunterricht an allen Schulen auch an diesem Donnerstag ausfallen zu lassen. Auch in Bonn bleiben heute die Schulen zu. Falls doch Schüler eintreffen sollten, stehe Lehrpersonal bereit, heißt es.