Trotz Klimawende-Zielen Es hakt bei der Fotovoltaik-Offensive in Bonn

Die Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen ist hoch, auch in Bonn. Es ist erst ein paar Tage her (am 24. März), dass sich Oberbürgermeisterin Katja Dörner dennoch via Pressemitteilung mit den Worten an die Bürgerschaft wandte: „Machen Sie die Dächer voll!“ Wer Fotovoltaik auf großen Gebäuden und Freiflächen installiere, arbeite mit „an unserem gemeinsamen Ziel, Bonn bis 2035 klimaneutral zu machen“. Denn aus Sicht der Stadtverwaltung ist die zügige Ausstattung auch privater Dächer ein entscheidender Schritt, um die hochgesteckten Vorgaben des eben erst verabschiedeten Klimaplans erreichen zu können.