Linien 16, 18, 63, 66, 67 und 68 : Mehrere Bahnlinien im August in Bonn eingeschränkt

Mehrere Bahnlinien im August in Bonn eingeschränkt

Im August kommt es in Bonn zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr. Foto: Meike Böschemeyer

Die Fahrgäste der Bahnlinien 16, 18, 63, 66, 67 und 68 müssen in der Zeit vom 2. bis einschließlich 10. August mit massiven Behinderungen auf allen Strecken in Bonn rechnen. Das teilten die Stadtwerke Bonn (SWB) auf GA-Nachfrage am Donnerstag mit. Hintergrund ist die Erneuerung der alten Relaisstellwerke, die durch elektronische Stellwerke ersetzt werden sollen, sagte SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz.