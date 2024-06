Open-Air-Konzerte in der Rheinaue Alle Infos zum kostenlosen SWB-Sommerfestival in Bonn

Die Eröffnung des Festivals am 9. Juli übernimmt, ebenso wie im letzten Jahr, die Robbie-Williams-Tribute-Band „Sir Williams“. Von Dienstag bis Samstag finden an jedem Abend Livekonzerte statt. Dabei steht der Mittwoch unter dem Motto „Kölsch ...auch für die Ohren“. An den Sonntagen bringt der „SWB-Lazy Latin Sunday“ lateinamerikanische Musik in die Rheinaue. Zwischen den Thementagen erwartet Musikfans eine bunte Mischung verschiedener Genre, besonders Tributebands stehen auf der Bühne. Diese bringen den Sound von Rocklegenden wie Queen und den Rolling Stones, der schwedischen Popgruppe ABBA oder Peter Maffay mit nach Bonn. Das komplette Programm gibt es auf der Webseite des Parkrestaurant Rheinaue.