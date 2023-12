Neue Angebote für private Ladesäulen SWB-Stromtanken wird im Vergleich zur Konkurrenz günstiger

Auch das Laden selbst machen die Stadtwerke ihren Privatkunden inzwischen einfacher. Auf vielfachen Wunsch gibt das Unternehmen jetzt nicht mehr nur für Gewerbetreibende, sondern auch an Privatpersonen für einmalig 14,99 Euro eine RFID-Karte aus, die mit der Tanke-App verknüpft wird. Man kann sie einfach mit Nennung der Vertragsnummer der App per Mail an e-mobilitaet@stadtwerke-bonn.de bestellen. Nutzer müssen dann nur die Karte an die Ladesäule halten und nicht mühsam in der App die Nummer der Säule heraussuchen, damit Strom fließt.