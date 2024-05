Bernd Lier Swing Ensemble Swing-Musik und Tanz verwandeln Bonner Markt in Open-Air-Bühne

Mit seinen Bandkollegen steht Bernd Lier von Weitem betrachtet zunächst etwas versteckt vor der Thalia-Filiale. Ein paar aufgestellte Stühle deuten jedoch an, dass hier gleich etwas passieren wird. Bereits seit vielen Jahren veranstaltet das Ensemble, das schon weltweit von Köln bis Kairo unterwegs war, donnerstagsabends am Bonner Markt seine Swing-Konzerte. „Wir machen das aus Spaß an der Freude“, sagt Bandleader Lier mit seiner Klarinette in der Hand über die Idee des Konzepts. Es sei jedes Mal etwas anderes, wenn sie am Marktplatz auftreten und Improvisation sei gefragt. Das zeigt sich allein an der Zusammensetzung der Band. Nicht immer seien alle Mitglieder dabei, die Zahl schwanke zwischen vier und sieben Musikern.