Mordkommission ermittelt : 17-Jähriger in Tannenbusch mit Messer schwer verletzt

17-Jähriger in Tannenbusch mit Messer schwer verletzt

Bonn Am späten Montagabend ist in Bonn-Tannenbusch ein 17-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt worden. Aufgrund der schweren Verletzungen ermittelt jetzt eine Mordkommission.

Am Montagabend gegen 23 Uhr kam es in der Schneidemühler Straße in Bonn-Tannenbusch zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei mitteilte, waren sich die Beteiligten untereinander bekannt. Laut Zeugenangaben waren ungefähr 20 Personen beteiligt.