Unfall in Bonn-Tannenbusch Autofahrer fährt Fußgänger an und raucht Zigarette mit ihm

Bonn · Bei einem Unfall in Tannenbusch ist am Dienstag ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Kurios: Der junge Mann gab an, im Anschluss mit dem Autofahrer eine Zigarette geraucht zu haben. Nun sucht die Polizei trotzdem nach dem Fahrer.

07.02.2024 , 11:09 Uhr

Ein Fußgänger ist am späten Dienstagabend beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren worden. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christoph Soeder