Getöteter 23-Jähriger in Tannenbusch Verdächtiger ist wegen Verdacht des Totschlags in Haft

Der Tatverdächtige galt als gefährlich und möglicherweise bewaffnet: Mit Hochdruck hat die Bonner Polizei deshalb nach einem 21-Jährigen gesucht, der einen 23-Jährigen aus der Drogenszene in Tannenbusch erschossen haben soll. Freitagmittag stellte sich der Gesuchte in Begleitung eines Rechtsanwalts im Polizeipräsidium Bonn. Kurz zuvor hatten die Beamten eine Wohnanlage am Bunzlauer Weg in Tannenbusch durchsucht. Es gab Hinweise, dass sich der mutmaßliche Todesschütze dort aufhielt. Die Polizei Bonn hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert, weil der Gesuchte möglicherweise noch immer bewaffnet war.