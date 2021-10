Mordkommission ermittelt : 27-Jähriger in Bonn-Tannenbusch lebensgefährlich verletzt

Bonn Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 27-Jähriger in Bonn-Tannenbusch lebensgefährlich verletzt worden. Der Angreifer flüchtete, eine Mordkommission ermittelt.

Ein 27-Jähriger ist am Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung in Bonn-Tannenbusch lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 22.30 Uhr auf einem kleinen Parkplatz an der Pommernstraße zu einem Streit, in dessen Folge der 27-Jährige durch einen noch unbekannten Mann schwer verletzt wurde. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Nach GA-Informationen erlitt der 27-jährige Bonner unter anderem lebensgefährliche Kopfverletzungen.