Festnahme in Bonn Mann mit großen Drogenbeuteln entdeckt

So soll er unter anderem am 21. März einen Beutel mit knapp 40 Gramm Marihuana in ein Gebüsch geworfen haben, als sich Streifenbeamte ihm annäherten. Die Polizisten führten ihn daraufhin zur Polizeistation ab. Kurz nach seiner Entlassung in der Bonner City-Wache soll er am selben Tag gleich erneut mit einem vergleichbaren Beutel in Tannenbusch aufgefallen sein, heißt es weiter. Zwei Tage später habe die Bonner Polizei ihn erneut mit einem Drogenbeutel angetroffen; diesmal mit knapp 100 Gramm Marihuana.