Ohne Führerschein unterwegs : Polizisten stoppen alkoholisierten Fahrer in Tannenbusch

Die Polizei hat am Montagabend einen Autofahrer in Tannenbusch kontrolliert. (Symbolbild) Foto: dpa

Bonn-Tannenbusch Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hat die Polizei am Montagabend einen Autofahrer in Tannenbusch kontrolliert. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest und leiteten Ermittlungen gegen einen 47-Jährigen ein.

Zu schnell unterwegs, ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss: Die Bonner Polizei hat am Montagabend einen Autofahrer in Tannenbusch kontrolliert und Ermittlungen gegen den 47-Jährigen eingeleitet. Den Beamten fiel gegen 19 Uhr zunächst ein Kleinwagen auf, der mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit vom Waldenburger Ring kommend in den Kreisverkehr auf die Oppelner Straße einfuhr. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der Autofahrer die wiederholten Anhaltezeichen der Streifenbeamten. Schließlich fuhr der Mann in den Brieger Weg ein und hielt seinen Wagen dort an.