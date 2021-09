Einsatz in Bonn : Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer in Tannenbusch

Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer in Tannenbusch

Einsatz in Bonn

Wegen eines brennenden Altkleidercontainers müsste die Feuerwehr Bonn am Donnerstagabend in die Bonner Innenstadt ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr nach Bonn-Tannenbusch ausgerückt. Ein Altkleidercontainer stand komplett in Flammen. Eine Passantin hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr hatte eine Passantin auf der Hohen Straße in Bonn-Tannenbusch einen brennenden Altkleidercontainer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Da sie kein Handy dabei hatte, hielt sie kurzerhand ein Fahrzeug an, dessen Fahrer dann den Anruf tätigte.