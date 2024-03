Vorfall in Bonn-Tannenbusch 44-jähriger Vater verletzt Frau und Kind mit Steakmesser schwer

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter den Fall, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese arbeite in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Matthias Borgfeldt. Am Dienstag, 19. März, wurde ein Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft beantragt. Daraufhin wurde der Beschuldigte nach Köln in die JVA gebracht. „Die Schwere der Tat rechtfertigt, dass der Tatverdächtige aktuell in Untersuchungshaft sitzt“, sagt Staatsanwalt und Pressesprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Matthias Borgfeldt. Er ist sich sicher, dass er binnen der nächsten Monate Anklage gegen den Mann erheben wird, da es sich „um einen in sich geschlossenen Sachverhalt handelt.“ Welche Strafe der Tatverdächtige zu erwarten hat, ist aktuell unklar.