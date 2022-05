Schule in Tannenbusch : Hoher Schaden nach Einbruch in Sporthalle der Bertold-Brecht-Gesamtschule

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Bonn Am Wochenende sind Unbekannte in die Sporthalle der Bertold-Brecht-Gesamtschule in Bonn-Tannenbusch eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In Bonn-Tannenbusch sind Unbekannte am Wochenende in die Sporthalle der Bertold-Brecht-Gesamtschule eingebrochen und haben erheblichen Schaden angerichtet. Die Täter zerstörten laut Polizei erst die Einrichtung eines Vereinsraums der Halle, dann öffneten sie gewaltsam eine Tür zur Sporthalle und zerstörten in den Umkleiden ein Waschbecken. Außerdem drehten sie sowohl den Wasserhahn als auch eine Dusche auf. Es entstand ein hoher Sachschaden, gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Laut Polizei hatten sich die Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bis Montagmorgen gegen 8 Uhr durch eine Dachluke Zugang zu dem Vereinsraum verschafft. Die Sporthalle ist zurzeit entkernt. Wer der Polizei Hinweise zum Geschehen liefern kann, soll sich unter 0228/15-0 melden.

