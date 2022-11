Einsatz in Tannenbusch : Fahrgast mit Waffe gemeldet - Bonner Polizei durchsucht Straßenbahn

In der Linie 16 ist am Montag eine Schusswaffe gemeldet worden. Foto: Petra Reuter

Bonn Ein bewaffneter Fahrgast ist am Montag in einer Straßenbahn in Tannenbusch gemeldet worden. Die Polizei rückte aus und durchsuchte die Bahn nach Waffen.



In einer Straßenbahn in Tannenbusch ist am Montagnachmittag ein Fahrgast mit Schusswaffe gemeldet worden. Wie die Polizei bestätigte, sei sie gegen 14.30 Uhr über eine bewaffnete Person in einer Bahn der Linie 16 informiert worden. Die Bahn hielt daraufhin an der Haltestelle Tannenbusch Mitte, wo Polizisten sie durchsuchten. Waffen wurden nach Polizeiangaben dabei aber nicht gefunden.