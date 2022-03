Feuer in Wohn- und Geschäftshaus : Mehrere Verletzte bei Brand in Bonn-Tannenbusch

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Oppelner Straße in Tannenbusch hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In einem Wohn- und Geschäftshaus in Bonn-Tannenbusch hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Dichter Rauch drang aus dem Keller ins Gebäude und verteilte sich auch in den Straßen. Mehrere Menschen wurden verletzt.



Bei einem Brand in Bonn-Tannenbusch sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Oppelner Straße war das Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 1.45 Uhr zu dem Brand alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter schwarzer Rauch aus einigen Kellerschächten. Zudem waren die umliegenden Straßen teilweise stark verraucht. Einige Bewohner waren durch die Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr evakuierte zudem zahlreiche Personen aus dem Gebäude. Einige Personen wurden verletzt und teilweise über eine Drehleiter gerettet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohner. Der Brandrauch war bereits durch Lüftungsschächte ins Gebäude vorgedrungen.

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Oppelner Straße in Tannenbusch hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Die Feuerwehr ging sowohl von innen als auch von außen gegen das Feuer vor und startete parallel mit der Lüftung des Gebäudes. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Haus weiträumig ab, zeitweise war auch die Oppelner Straße gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

