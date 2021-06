Fahndung in Bonn : Mann greift 33-Jährige an und belästigt sie sexuell

Bonn In Bonn-Tannenbusch hat in der Nacht auf Montag ein Unbekannter eine 33-jährige Frau sexuell genötigt und angegriffen. Der Täter ließ erst von ihr ab, als weitere Personen hinzukamen. Nun fahndet die Polizei nach dem Unbekannten.

In Bonn-Tannenbusch hat in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr ein unbekannter Mann eine 33-jährige Frau angegriffen nd sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau aus einem Taxi an der Hohe Straße Ecke Sudetenstraße ausgestiegen, als ihr aus dem Bereich der Müllcontainer des dortigen Mehrfamilienhauses ein unbekannter Mann entgegenkam. Der Mann griff der Frau an die Brust. Die 33-Jährige stieß den Mann weg und wehrte sich gegen den Unbekannten. Dieser ließ jedoch erst von ihr ab, als zwei Fahrradfahrer hinzukamen.