Suche nach Ayoub El Farhani Polizei durchsucht Wohnanlage nach tödlichem Schuss von Tannenbusch

Am Mittwochnachmittag wurde die Leiche des 23-Jährigen in einer Wohnung eines Hotel- und Wohnhauses an der Westpreußenstraße gefunden. Nach GA-Informationen wurde er durch einen Kopfschuss getötet. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung des 21-jährigen Ayoub El Farhani aus Bonn. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei NRW untersuchten noch in der Nacht zu Donnerstag die Wohnung des Tatverdächtigen, um ihn festzunehmen. Sie trafen den Mann aber nicht an. Am Freitag nun verdichteten sich offenbar die Hinweise auf die Wohnanlage am Bunzlauer Weg, die nun von der Polizei durchsucht wird.