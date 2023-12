23-Jähriger erschossen Mutmaßlicher Schütze von Tannenbusch stellt sich der Polizei

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern noch an. Am Mittwochnachmittag wurde die Leiche des 23-Jährigen in einer Wohnung eines Hotel- und Wohnhauses an der Westpreußenstraße gefunden. Nach GA-Informationen wurde er durch einen Kopfschuss getötet. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung des 21-Jährigen aus Bonn. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei NRW untersuchten noch in der Nacht zu Donnerstag die Wohnung des Tatverdächtigen, um ihn festzunehmen. Sie trafen den Mann aber nicht an.