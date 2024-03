Vorfall in Bonn-Tannenbusch 44-jähriger Vater verletzt Frau und Kind mit Messer schwer

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen erlassen. Er soll am Montag in Tannenbusch seine Ehefrau und Tochter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Auch seine Mutter wurde leicht verletzt. Vater, Ehefrau und Tochter stammen ursprünglich aus Westfalen und waren zu Besuch bei der Mutter des Tatverdächtigen in Bonn.