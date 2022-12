33-Jähriger verurteilt : Mann terrorisierte benachbarte Senioren in Tannenbusch

Der Blick auf Neu-Tannenbusch in Vorder- und Alt-Tannenbusch im Hintergrund. Das Bonner Landgericht hat einen 33-jährigen Mann aus Tannenbusch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Archivfoto) Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Landgericht hat einen 33-Jährigen in Bonn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann hatte mehrere Senioren in Tannenbusch terrorisiert und seine Nachbarn in Angst und Schrecken versetzt.