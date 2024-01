Opfer ist im Krankenhaus Mann bei Streit in Tannenbusch mit Messer verletzt

Gegen 16 Uhr waren die beiden Männer, die sich laut Polizei gekannt haben sollen, an der Oppelner Straße wegen einer „Lappalie“ aneinander geraten. Im Zuge des Streits zückte der 39-Jährige ein Messer und griff den 33-Jährigen an. Dieser wurde dabei schwer verletzt und verletzte den 39-Jährigen im Zuge der Abwehr ebenfalls leicht. Der 33-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, er befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.