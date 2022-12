Polizeieinsatz in Bonn-Tannenbusch : Ladendieb versucht, 14 Pakete gefrorenen Lachs mitgehen zu lassen

Ein Dieb in Bonn hatte offenbar Appetit auf Lachs. Foto: Holger Hollemann

Bonn Ein Mann hat in Bonn-Tannenbusch versucht, 14 Pakete tiefgefrorenen Lachs und einige Stangen Salami in seinem Rucksack zu verstauen und zu stehlen. An der Kasse wurde der Mann dann erwischt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend hat ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in Bonn-Tannenbusch versucht, 14 Pakete gefrorenen Lachs und mehrere Salamis zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Mitarbeiter den Mann dabei, wie er die Pakete mit dem Fisch und die Stangen Salami in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse des Geschäfts wollte er dann lediglich Waren im Wert von zwei Euro bezahlen.

Ein Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und alarmierte außerdem die Polizei. Die Polizei kontrollierte den Mann wenig später und stellte fest, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

(ga)