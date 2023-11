Mutmaßlicher Drogendealer Polizei findet ein Pfund Marihuana und Waffen in Tannenbuscher Wohnung

Tannenbusch · In der Wohnung eines 30-Jährigen in Tannenbusch hat die Polizei bei einer Durchsuchung am Dienstag nicht nur eine größere Menge Marihuana, sondern auch Waffen und mehr als 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Mann war bereits bei einer Schwerpunktkontrolle im September auffällig geworden.

22.11.2023 , 10:24 Uhr

Mehr als 500 Gramm Marihuana fand die Polizei in der Wohnung eines 30-Jährigen aus Tannenbusch (Symbolbild). Foto: Bernd von Jutrczenka/Archiv





Von Chantal Dötsch